【東京奧運】三星S21推奧運紀念版　鎖定畫面有東奧吉祥物

▲ 該款奧運紀念版S21的預載畫面還會出現滑板運動員的身影，設有東奧吉祥物鎖定畫面。

三星原定計劃在去年推出S20+奧運紀念版，不過由於奧運延遲到今年，所以取消發布S20+奧運紀念版。日前三星終於夥拍日本通訊服務商NTT Docomo發布Galaxy S21奧運紀念版，並在日本獨家上市。

綜合外媒體報道，三星S21奧運紀念版已開啟預售，售價為112,464日元（約7,945港元），可通過NTT Docomo網站訂購。

外觀方面，三星Galaxy S21紀念版的機身為深紫色，鏡頭模組部分搭配金色。機背上印有Galaxy、奧運五環標誌以及NTT Docomo的Logo。

【三星試用】三星推Galaxy 30日試用計劃 免費試玩Z Fold 2、Z Flip摺疊手機

因為今年為奧運首次將滑板運動項目納入，該款奧運紀念版S21的預載畫面還會出現滑板運動員的身影，設有東奧吉祥物鎖定畫面。另預載了奧運專屬的Wallpaper，以海洋藍為主色調。

規格方面，S21紀念版基於S21標準版設計，配備5G手機晶片Snapdragon 888，採用6.2寸OLED屏幕、以及6400萬像素三攝鏡頭、4000mAh電池等。

【華為鴻蒙】華為鴻蒙系統發布會揭幕 余承東：盼解決體驗分割問題

【華為鴻蒙】華為WATCH 3、MatePad Pro登場 成首批搭載鴻蒙系統2.0產品

責任編輯：張寶燕