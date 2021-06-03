▲ 【恒大股價】恒大沽空率逾6成 市場憂批股 許家印講減債：月底實現一條紅線變綠

中國恒大（03333）股價急跌5.3%，收報11.18元，恒大系近期連環配股，市場憂慮恒大亦出現配股抽水，股價受壓，低見11.08元，創逾1年低，單日沽空額2.93億元，佔股份成交61.3%。

恒大集團今日舉行戰略合作夥伴交流會，許家印指，「到今年6月30日，恒大至少實現一條紅線變綠！」，通過實施「高增長、控規模、降負債」的發展戰略，6月底前恒大的有息負債有望從去年最高的8743億人民幣降到6000億人民幣以下。

在今年業績發佈會上，許家印已給出目標：2021年6月30日將淨負債率降至100%以下，2021年12月31日現金短債比達到1以上，2022年12月31日將資產負債率降至70%以下，全面達到監管要求，實現「三條紅線」全部轉綠。

交流會「大咖雲集」，蘇中建設董事長笪鴻鵠、中鐵建設董事長梅洪亮、中建四局總經理馬義俊、合肥建工董事長劉國福、南通三建董事長黃裕輝、金螳螂董事長朱興良、廣田控股董事長葉遠西、寶鷹股份董事長古少明、新明珠陶瓷董事長葉德林、唯美陶瓷董事長謝悅增、索菲亞董事長江淦鈞、寶勝科技董事長楊澤元等知名企業家出席了現場會，另外有超過1000家合作夥伴以視頻形式參加了交流會。

恒大系配股情況：

5月13日，恒大汽車遭中國恒大以每股40.92元出售2.6億股，套現106億元。恒大汽車最新收報35.65元，失配股價。

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6月2日，恒大物業（06666）小股東及早前戰略投資者以場外交易形式減持，每股配售價9.8元，套現約26.46億元。恒大物業最新收報9.33元，失配股價。

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中國恒大美元債周四進一步下挫，部分債券將創下數月以來最大跌幅。恒大今日股價急跌，即市低見11.08元，曾挫6.1%，創逾一年低位。全日跌5.3%，收報11.18元，成交額4.8億元。恒大自今年1月以來股價一路急跌，最新價較年內高位已經累跌約36%。

恒大物業禁售期屆滿即被股東折讓12%配股 套現逾26億【下一頁】

根據彭博數據，恒大地產2023年11月到期的美元債勢創7個月以來最大跌幅。截至香港時間下午3時24分，13.75%債券每1美元跌2.9美分，至89.9美分，2023年10月的12%債券跌1.8美分至86.9美分，2022年11月的13%債券跌1.4美分至91.5美分。

另外，富時羅素公布季度檢討，剔出恒大 ，6月18日收市後生效。

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編輯：陳健婷