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【MPF】5月MPF回報升1.13% 友邦滙豐歐股產品跑贏大市

Hot Talk 16:09 2021/06/03

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打工仔突破五窮月魔咒，上月MPF人均賺3296元。

強積金（MPF）專家積金評級公司指，五窮月打工仔並不窮，因5月份MPF平均回報不跌反升1.13%，帶挈成員人均賺3296元。而各類基金在上月皆報捷，大贏家是歐洲股票，勁彈3%。比併各供應商中，友邦（01299）旗下的歐洲股票MPF更是冠軍基金，急彈近5%。而滙豐（HSBC）及恒生（00011），旗下歐洲股票產品也上漲4%，跑贏中位數。不過，踏入六絕月，股市日升日跌，業界促供款人，勿忘分散風險採均衡布局作自保。

香港專業的獨立MPF研究小組積金評級今天發布其五月份強積金表現調查，特别指出市場自冠狀病毒大流行觸底以來，強積金體制創造的財富。根據積金評級主席叢川普（Francis Chung）的說法，市場自2020年3月觸底以來，成員的平均賬戶結餘增長了37.21%，即73,982元。

積金局：2萬個強積金賬戶資產超過200萬元【下一頁

此外，上月份的強積金市場總投資收益約為 147 億元，預計相當於每位成員約3,296元的平均投資收益。以強積金總資產衡量，5月預計將高收於1.22萬億元，創月底的歷史新高。另外，各類產品中，友邦、滙豐及恒生的歐洲股票基金在 5 月份錄得最高回報，為三大表現最好的MPF。

雖然 5 月份的強積金表現繼續保持其升勢，但叢川普亦預警，5 月份的強積金表現，也凸顯了成員須要謹慎行事。他剖析：「5 月份股票市場表現波動，如不是因為最後一周的強勁反彈，持有股票基金的成員將蒙受損失。預計股市將持續波動，建議供款人應繼續保持警惕，確保其投資組合多元化，而不是試圖捕捉市場時機，而貼市地炒賣。」

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

恒生銀行（00011） 友邦保險（01299） 滙豐控股（00005） 歐洲股 強積金 退休組合
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