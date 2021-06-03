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【特步1368】特步發布環保新品「聚乳酸T恤」 股價曾升近一成

股市 16:06 2021/06/03

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特步發布環保新品「聚乳酸T恤」 股價曾升近一成

特步 （01368） 發布環保新品「聚乳酸T恤」，該產品能夠於一年內，在特定環境的土壤中自然降解。特步表示，公司計劃於明年第二季上市的針織衛衣，聚乳酸成分將進一步提升至67%，而同年第三季度，將會由100%聚乳酸風衣上市，預計在2023年前，聚乳酸產品單季市場投放量將超過百萬件。

特步股價最多升近一成，高見9.81元，收市報9.5元，升6.5%，成交4.55億。

聚乳酸主要從粟米、秸稈等含有澱粉的農作物中發酵提取，經過紡絲成型後變成聚乳酸纖維。聚乳酸纖維製成的衣服，在特定環境的土壤中，1年內能自然降解。

特步早在去年中，已經推出全球首款聚乳酸風衣，當時聚乳酸成分在證件風衣面料佔比僅得19%，而是次發布的新品，聚乳酸比例將提高至60%。

據內媒報道指，特步目前採用環保材料製成的產品，已佔特步全品類的30%。除聚乳酸材料外，特步亦有發布使用有機棉、sorona纖維、杜邦紙等多種環保素材做成的鞋服、配件等。

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【體育用品股】特步挫近15%　滔搏逆市升4%　富瑞：過份憂慮新疆棉事件對Adidas的影響

記者：梁安琪

港股 產品 品牌 體育用品股 特步國際（01368）
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