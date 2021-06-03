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【C家教路@iM網欄】國內疫情惡化或會影響A股近期強勢表現

名人薈萃 17:16 2021/06/03

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上周人民幣強勢的故事仍然持續，利好A股表現，主要原因相信是美元走勢仍然偏弱，但國內疫情正出現著變化，或會對A股市場有一定的衝擊。廣州疫情近10日增近逾50例，當中涉及印度變種病種，其潛伏期短、傳播速度快以及病毒載量高，廣州市現時已局部地進行封城，筆者期望暫時狀況仍可控，但將會密切觀察A股市場情緒。

美股周一（5月31日）假期後，周二（1日）開市表現平淡，但中概股卻顯得強勢，惟現時市場方向未明，似乎是短暫的升幅，其中電商股如拼多多（PDD）或可受惠618購物節的來臨。而蔚來 （NIO）汽車公佈的5月公佈的銷售數據則可見芯片短缺的問題進一步影響了交付，但管理層仍有信心蔚來可於第二季完成21,000至22,000萬輛電動車銷售，帶動周二整體國內電動車板塊回暖。

雖然美國上周公佈的個人消費支出物價指數 (PCE) 年增超越了市場預期的3.5%，但股市反應似乎沒有像4月的CPI數據那麼大，美國長債息率走勢亦繼續平穩。筆者認為市場正等待著美國聯儲局的姿態，減慢量化寛鬆的時間表仍未出現，但相關言論已開始熱烈地討論。現時除了通脹預期數據外，美國的就業數據也是聯儲局重點關注的指標。

整體而言，美聯儲的態度仍是開放，至於收水的步伐未有強大的變化。而另一邊廂，中美貿易協議的交流對話訊息也是正面，或許在疫情的影響下，兩國的關係短期內不會出現重大變化。隨著A股市場回升，基金的倉位也稍為提升至接近六成，但始終市況方向未明，筆者將以謹慎的態度面對，期望組合入的Alpha 可提供足夠的表現。

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有拼多多的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。

https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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