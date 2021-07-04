【疫苗優惠】華懋集團逾2000萬元大抽獎明日早上9時開始登記　送全年自助晚餐、酒店Staycation等（附網站及詳情）

▲ 華懋集團逾2000萬元大抽獎 送全年自助晚餐、酒店Staycation及1000元現金券等

華懋集團宣布推出總值超過2000萬元大抽獎支持疫苗計劃，將於7月5日起早上9時開始接受登記。凡於今年8月底前完成接種兩劑新冠疫苗的香港市民可參與抽獎，送出共3650份獎品，得獎者有機會贏取集團酒店住宿、餐飲、娛樂及現金券等獎品。

【按此】登記參加抽獎

華懋指，大抽獎獎品總值高達2,160萬元。除了已接種兩劑疫苗，參加者須持有有效香港居民身份證並於今年8月31日或之前已年滿18歲。參加者必須透過大抽獎網站進行登記，並於今年9月1日中午12時完成大抽獎登記。所有得獎者將以登記時所提供的流動電話號碼以短訊方式及電郵獲取得獎通知。

獎品詳情：

－如心酒店標準客房Staycation一晚連雙人早餐及自助晚餐 （周日至周四享用）：2000份

- 1,000元現金券（適用於華懋集團旗下指定商場）：1000份

- 如心酒店豪華套房Staycation一晚連雙人早餐及自助晚餐（周日至周四享用）：500份

- 全年家庭 （四人） 電影通行證（適用於華懋旗下戲院）：100份

- 如心酒店全年自助晚餐：50份

另外，華懋集團為員工提供「疫苗假期」，讓員工每接種一劑疫苖後可享有1天有薪休息日。

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編輯：袁諾曦