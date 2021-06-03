【疫苗優惠】華懋集團推逾2000萬元大抽獎　送全年自助晚餐、酒店Staycation及1000元現金券等

▲ 華懋集團逾2000萬元大抽獎 送全年自助晚餐、酒店Staycation及1000元現金券等

華懋集團宣布推出總值超過2000萬元大抽獎支持疫苗計劃，於今年8月底前完成接種兩劑新冠疫苗的香港市民可參與抽獎，得獎者有機會贏取集團酒店住宿、餐飲、娛樂及現金券等獎品。抽獎詳情及相關的條款及細則稍後再作公布。

是次抽獎活動包括50個名額的如心酒店全年自助晚餐、100個名額的4人家庭全年電影通行證、500個名額的如心酒店豪華套房Staycation一晚連雙人早餐及自助晚餐（周日至周四享用）、2000個名額的酒店標準客戶Staycation一晚連雙人早餐及自助晚餐（周日至周四享用），及1000個名額的1000元現金券。

另外，華懋集團為員工提供「疫苗假期」，讓員工每接種一劑疫苖後可享有1天有薪休息日。

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編輯：袁諾曦