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【職場熱話】HR面試十問九唔應　上司斥「做嘢用下個腦」　打工仔嘆：給點同理心好不好 ？

理財智慧 09:00 2021/06/04

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市道不好，失業率高企，不少人求職都很困難，近日在討論區就有網民發帖斥HR「玩嘢」，網民以「HR唔好再玩嘢好唔好」為題發文，斥責HR在面試時甚麼都不回答，然後上司本來說了沒有經驗有不明白的地方可以問，但當他提問時卻被上司斥：「做嘢用下個腦」。事主嘆原本已找了工作很久，身心疲憊，勸喻這些公司：「給點同理心好不好 ？」      

【職場熱話】公司以防疫為由　要求丈夫接載女同事上下班　人妻不滿：他都沒載親愛的老婆跟女兒！　【下一頁

事主經歷：

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【職場熱話】家人勸不要送外賣改做「正規公司」　事主認為薪金落差大感不解　網民：你願意風吹日曬雨淋到幾歲？　【下一頁

事主嘆求職者沒有工作已經好慘，這些公司還要這樣玩弄人。事主明白作為僱主個個都想付少一點人工但要人地付出多多，十項全能。又認為那些公司這樣做十年都請不到人，又浪費大家時間，勸喻他們：「給點同理心好不好 」  

帖文一出，不少人都勸勉事主看開點「係咁㗎啦」，「係咁㗎啦，誰叫現在香港這樣的情況，唯有改變自己去適應」、「在人簷下過，哪有不低頭。你找到工怎樣難捱都『頂住先』。到市道好點再想。我失業2年了。連面試的機會都少，一隻手數完。」、「上班就不要帶『樽鹽』」、「你有求於人」，不過亦網民質疑事主「真是自己一點問題都沒有？」

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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