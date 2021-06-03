【網民熱話】不過戶不結婚 婚後層樓要加太太名字？ 網民：誰買的就用誰的名字

談戀愛的最終目的是結婚一同建立一個家庭。但有不少情侶在談婚論嫁的過程中吵架，落得分手的結果。於是引伸出婚前或婚後協議。近日有台灣網民於網上討論區發文詢問，結婚後會不會要求房子必須過戶到女生名下。

網民經歷：

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有網民覺得如果當全職家庭主婦的話，把房子過到對方名下也是正常的。他直言：「畢竟無酬薪資勞動真的很悲哀！」

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大家都一致認同，只有女方有出錢的情況下才會共同擁有房子。至於對想吃免費午餐的女性，網民就覺得「誰買的就是用誰的名字，買房子又不是在買玩具，幾百萬不是幾百塊，要求直接過戶也未免太爽了！」不過，房子的名字是誰和離婚後財產分割沒有太大關係，因為基本上都是均分。

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責任編輯：張瑋婷