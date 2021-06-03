【大行點睇】內地放寬三孩政策　麥格理指可從3準則選股　薦9大股份

麥格理發表研究報告指，內地將二孩政策放寬至三孩短期不會提升生育率，認為政策應聚焦於鼓勵結婚，並降低生育、育兒及教育成本，而短期料線上社交網絡、家電、電動車、孕婦及坐月等為受惠行業。



該行指出對內地宣布放寬三孩政策不感意外，早前該行的團隊分析顯示內地正面對低生育率及高齡化問題，不過二孩政策後生育率維持低位，意味放寬生育限制無助提升生育數字，同時該行認為政策應由「放寬生育」轉向「鼓勵生育」，所以應針對支持結婚、鼓勵增加生育數字及支持育兒。

麥格理認為三孩政策下，投資者可在3大準則下選股，分別為「結得起」、「生得起」及「養得起」，並推薦9大股份：

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