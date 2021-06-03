【抗通脹策略】貝萊德：市場低估通脹風險　薦買五類資產對抗通脹

市場關注美國通脹前景，上周五（5月28日）聯儲局公布4月核心個人消費支出（PCE）指數按年升3.1%，高過市場預期的2.9%，且是1992年7月以來最高。不過本周三（6月2日）貝萊德表示，投資者可能低估了通脹上升的風險。

該公司iShares美洲投資策略主管Gargi Chaudhuri本周於報告中指出，基於技術和人口統計數據來看，預計經濟不會出現類似上世紀70年代的通脹，且她指現時通脹亦是暫時性的，但該公司仍認為市場低估了通脹上升的風險。

至於如何通過資產配置對抗通脹？Chaudhuri建議投資者採用多元投資策略，她推薦了五類資產，分別是小型股、價值股、銀行股、通脹掛鉤債券以及多元化大宗商品。

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编辑：李勝男