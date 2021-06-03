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【轉數快】轉數快5月錄逾21萬個新登記 累計813萬帳戶

Hot Talk 15:35 2021/06/03

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自2018年9月推轉數快，累計已逾813萬個帳戶。

本港疫情又再清零，社交距離限制有望撤辣，市民毋須再宅在家，但老中青族早已習慣綫上支付服務，帶挈銀行的快速支付系統、轉數快（FPS）的上客量不斷破頂創新高，據香港銀行同業結算公司截至今年5月底的最新統計，累計共有813萬個帳戶登記，突破810萬新關，亦較4月時的792萬個，按月新增逾21萬個帳戶登記。

如以按月的新上客量來看，是連續5個月驟增廿多萬個新戶，凸顯增速勢頭未見放緩，而2月受惠電子利是等因素，按月驟增逾24萬個。

滙豐：轉數快去年交易勁升7倍【下一頁

再放眼較長綫，以今年首5個月來衡量，新帳戶更急增逾百萬個，對比去年底的687.8萬個，年初至今再添逾125萬個新上客量，驟升超過18%，業界相信主要受惠於老友記等響應金管局在農曆年大派遙距利是外。如今各方皆瞄準涉資約360億元的電子消費券，食肆及零售業提早備戰搶佔這商機，皆因暑假起政府向市民派5000元電子消費券，專家皆憧憬將進一步帶旺電子支付，無現金的綫上支付服務已成新常態。再者，普羅市民亦紛紛設電子錢包及新增轉數快戶口，以便盡快取得政府派錢的着數。

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相關文章：【電子支付】WeChat Pay HK增轉數快增值八達通銀包功能（附流程圖）

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

轉數快 電子支付 Fintech

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