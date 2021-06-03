【大行點睇】大和首予百度「買入」評級　認為其人工智能業務未獲市場給予估值

大和發表研究報告，首予百度(09888)「買入」評級，目標價335元，該行指百度是內地領先的搜尋引擎及人工智能公司，相信公司多年來在人工智能及自動駕駛方面的投資將開始有成果。管理層亦透露旗下人工智能業務在2021至2023年的變現計劃，主要用於內地智能交通項目，並將自動駕駛系統售予汽車生產商等，相信相關舉措將令公司收入增長進一步加快，百度亦有望重新定位成人工智能企業，料到2023年非營銷業務將貢獻收入的四成。以現時估值來看，該行認為市場未對其人工智能業務給予估值。

大和認為百度雲及人工智能業務增長快過預期，加上外部融資活動將為百度帶來重估機遇，其中人工智能項目將開始有財務貢獻，而任何雲業務或人工智能相關收入如在2021至2022年增長快過預期，相信均可令市場相信其人工智能業務值得分開估值。

大行對百度評級及目標價：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機