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【大行點睇】大和首予百度「買入」評級　認為其人工智能業務未獲市場給予估值

股樓投資 15:53 2021/06/03

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大和發表研究報告，首予百度(09888)「買入」評級，目標價335元，該行指百度是內地領先的搜尋引擎及人工智能公司，相信公司多年來在人工智能及自動駕駛方面的投資將開始有成果。管理層亦透露旗下人工智能業務在2021至2023年的變現計劃，主要用於內地智能交通項目，並將自動駕駛系統售予汽車生產商等，相信相關舉措將令公司收入增長進一步加快，百度亦有望重新定位成人工智能企業，料到2023年非營銷業務將貢獻收入的四成。以現時估值來看，該行認為市場未對其人工智能業務給予估值。

大和認為百度雲及人工智能業務增長快過預期，加上外部融資活動將為百度帶來重估機遇，其中人工智能項目將開始有財務貢獻，而任何雲業務或人工智能相關收入如在2021至2022年增長快過預期，相信均可令市場相信其人工智能業務值得分開估值。

大行對百度評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

百度集團—SW（09888） 港股

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