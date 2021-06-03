【ET講股通】梁耀康：悶局難破 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，大市暫時未能進一步上升，表現乏力，今日跌幅相對較大，主要有3個原因。第一個原因是滬指下試之前低位，近數個交易日中罕有低收，憂慮可能向下突破再調整約1%。

大市乏力3原因 滬指低收、儲局收水訊號、恒指將換馬

第二個原因是美國聯儲局將撤回一些非常規政策，陸續沽出企業債和ETF，釋出隨着經濟回復正常，會進一步收水的訊號。美國方面，除了留意儲局動向外，亦要留意經濟層面。一些地方政府開始提早收回一些就業補助，目前企業請人難，很多人不返工也有錢可使，部分資金流入資本市場，出現炒股挾淡倉情況，增添市場波動，或增加儲局收水壓力。

第三個原因是恒指即將換馬，一些重磅股如騰訊 （00700） 會有較大壓力。

恒指失守29000關 預計區間上落

恒指跌穿29000大關，投資者要有戒心。之前已買貨的人士除要留意大市外，還要留意持有的股份是否跌穿上升軌，若跌穿的話，考慮會否短期獲利離場。

梁耀康表示，對大市未看得太淡，預計在區間上落。恒指失守29000關後，下關看28500點。

個股方面，騰訊整體沽壓沉重，看看能否守得住600元大關，若失守後建議可以慢慢小注分注收集。美團 （03690） 則較審慎，若失守294、290元，短炒者可以考慮先離場。

恒指今日全日跌331點，報28966點，貼近上升軌，大市成交1,389億元。

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