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【英國王室】哈里批評火力猛 梅根怕無得再做公爵夫人

環球社會熱點 15:37 2021/06/03

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英國哈里王子脫離王室，搬到美國加州後，曾多次爆出王室內幕，並批評父親查理斯﹑祖父母英女王伊利沙伯二世及已故菲臘親王。據悉，由於哈里近來「火力」甚猛，梅根擔心可能會哈里被褫奪爵位，使她無法再做公爵夫人。

【英國王室】梅根幾時生？小公主最可能叫呢個名 【下一頁】

【英國王室】哈里瞓著無聽電話 僅早外界知阿爺死訊1個鐘 【下一頁】

自從脫離王室及離開英國後，哈里（Prince Harry）對王室的負評未曾間斷。消息人士透露，梅根（Meghan Markle）對此甚為憂心，希望哈里可以稍為減少刺激王室，避免王室作出激烈回應－褫奪哈里爵位，她不想因此釀成公關災難。據悉，公爵夫人身份是目前梅根邀約不斷的原因之一。

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哈里與梅根脫離王室，不再擔任資深至室成員後，理應不能公開使用王室的「殿下」頭銜，但兩人保留爵位，仍可被稱為薩塞克斯公爵伉儷（Duke and Duchess of Sussex）。

最近亦有王室作家發起公投，指控哈里及梅根對英國王室造成長遠的傷害，要求兩人主動放棄王室名銜。至今，共有超過2.7萬人支持。

責任編輯：吳漢培

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