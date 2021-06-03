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新版Windows即將面世 微軟宣布本月24日發表新系統

環球政經 19:25 2021/06/03

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微軟（Microsoft）於周三（2日）宣布，將在本月24日推出新一代 Windows系統，屆時微軟公司CEO Satya Nadella和首席產品官Panos Panay 將會主持這場發布會。

【特殊職業】懲教署請工藝導師(金工) 月薪3.4萬元至5.9萬元 職責又如何【下一頁

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Windows系統佔微軟總收入14%，自2015年推出Windows 10以來，微軟每年都會對其進行2次更新。根據微軟公布的邀請函顯示，微軟將詳細介紹其對Windows的下一個重大改變，它們可能包括一些視覺上的改進。

Nadella上周宣布將不會推出 Windows 10X，因該系統最初是為 Surface Neo 等雙屏設備設計的，但目前該計劃已推遲。微軟及後將重點放在了單屏 PC 上，在5月18日表示，「比起打算在2021年推出Windows 10X ，我們打算利用在開發Windows 10X 時學到的技術，整合到Windows其他產品中。」

【告別IE】微軟宣布明年關閉Internet Explorer 準備告別IE年代【下一頁

據外媒Windows Central在2月時報道，微軟最近正在開發的新Windows系統名為Sun Valley。報道提到，Sun Valley的界而設計會更摩登、應用程式商店會更新，開發者亦可使用第三方的商業系統。

 

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撰文 : 陳楚琨

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