新版Windows即將面世 微軟宣布本月24日發表新系統

微軟（Microsoft）於周三（2日）宣布，將在本月24日推出新一代 Windows系統， 屆時微軟公司CEO Satya Nadella和首席產品官Panos Panay 將會主持這場發布會。

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Windows系統佔微軟總收入14%，自2015年推出Windows 10以來，微軟每年都會對其進行2次更新。 根據微軟公布的邀請函顯示，微軟將詳細介紹其對Windows的下一個重大改變，它們可能包括一些視覺上的改進。

Nadella 上周宣布將不會推出 Windows 10X，因該系統最初是為 Surface Neo 等雙屏設備設計的，但目前該計劃已推遲。微軟及後將重點放在了單屏 PC 上，在5月18日表示，「比起打算在2021年推出Windows 10X ，我們打算利用在開發Windows 10X 時學到的技術，整合到Windows其他產品中。」

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據外媒Windows Central在2月時報道，微軟最近正在開發的新Windows系統名為Sun Valley。報道提到，Sun Valley的界而設計會更摩登、應用程式商店會更新，開發者亦可使用第三方的商業系統。

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