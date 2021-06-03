  • 31°C
香港時間 : 2021603日 (四) 18:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】高中大學選錯科 怕到老「一事無成」 網民：雷中之雷的組合

理財智慧 17:53 2021/06/03

分享：

長輩一直在說，要念好書將來才會有好工做。但事實上，沒有人知道讀書成功的定義是什麼，只是大學畢業就叫成功嗎？近日有台灣網民於網上討論區發文，指自己把人生毀掉了。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +9
    +8
  •  

有網民安慰她，指25歲仍很年輕，學習需要時間，耐心一點就會有成果！他建議樓主可以多花時間再探索喜歡的領域，畢竟網民自己也是在25歲左右才找到心儀工作。其他人也同意他的說法，指樓主現在最重要的是不要自暴自棄！

【職場熱話】公司以防疫為由　要求丈夫接載女同事上下班　人妻不滿：他都沒載親愛的老婆跟女兒！【下一頁

有人同情樓主，稱：「餐飲加觀光，真的是雷中之雷的組合，特別疫情期間。」亦有網民感嘆台灣的教學方式不對，才會導致很多人踏入社會後想轉行業。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

疫情 大學 網上討論區 畢業 餐飲 台灣 行業

上一篇文章

【網民熱話】不過戶不結婚 婚後層樓要加太太名字？ 網民：誰買的就用誰的名字

下一篇文章

【綠色經濟】星巴克宣布2025年起停用即棄紙杯 將提供租借杯服務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折