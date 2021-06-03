【職場熱話】高中大學選錯科 怕到老「一事無成」 網民：雷中之雷的組合

長輩一直在說，要念好書將來才會有好工做。但事實上，沒有人知道讀書成功的定義是什麼，只是大學畢業就叫成功嗎？近日有台灣網民於網上討論區發文，指自己把人生毀掉了。

網民經歷：

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有網民安慰她，指25歲仍很年輕，學習需要時間，耐心一點就會有成果！他建議樓主可以多花時間再探索喜歡的領域，畢竟網民自己也是在25歲左右才找到心儀工作。其他人也同意他的說法，指樓主現在最重要的是不要自暴自棄！

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有人同情樓主，稱：「餐飲加觀光，真的是雷中之雷的組合，特別疫情期間。」亦有網民感嘆台灣的教學方式不對，才會導致很多人踏入社會後想轉行業。

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責任編輯：張瑋婷