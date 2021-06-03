  • 32°C
香港時間 : 2021603日 (四) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股分析】「災難預言家」葛拉漢指已屆泡沫末期 看淡美股科技股、SPAC後市

股樓投資 15:14 2021/06/03

分享：

有「災難預言家」之稱的傳奇投資者兼GMO創辦人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 出席一場線上研討會上指，預計美股或會在未來數月出現部份崩盤的情況。他指目前股市正快速偏離基本面，加上市場投機情緒愈見瘋狂，他指作為一名市場歷史學者，相信目前的市況是一場泡沫末期。

【美股分析】OPEC+維持增產計劃不變油價續升　高盛建議採取「槓鈴策略」投資石油股

葛拉漢年初時也在一封給投資者的信件中指出，投資者在瘋狂的投機行為下，股票遠離合理價值，即使聯儲局也無法阻止。當時他又在接受訪問時指去年場外交易（OTC）及槓桿交易活躍，美股最多或會下跌五成，最終科技股的確出現調整，但在第二季起三大指數已止跌回升。

但值得注意的是，葛拉漢近年不斷看淡美股的同時，旗下投資機構GMO同樣對美股持僅慎態度，GMO的客戶也紛紛撤資，截至去年12月31日，GMO的資產管理規模約66億美元，比 2015年的AUM大減一半以上。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 林展鋒

特殊目的收購公司（SPAC） 財富及資產管理 指數 美股 美國聯儲局 災難 美元

下一篇文章

【美股焦點】擬請股東享免費爆谷 AMC股價單日升逾倍

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段