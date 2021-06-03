【美股分析】「災難預言家」葛拉漢指已屆泡沫末期 看淡美股科技股、SPAC後市

有「災難預言家」之稱的傳奇投資者兼GMO創辦人葛拉漢 (Jeremy Grantham) 出席一場線上研討會上指，預計美股或會在未來數月出現部份崩盤的情況。他指目前股市正快速偏離基本面，加上市場投機情緒愈見瘋狂，他指作為一名市場歷史學者，相信目前的市況是一場泡沫末期。

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葛拉漢年初時也在一封給投資者的信件中指出，投資者在瘋狂的投機行為下，股票遠離合理價值，即使聯儲局也無法阻止。當時他又在接受訪問時指去年場外交易（OTC）及槓桿交易活躍，美股最多或會下跌五成，最終科技股的確出現調整，但在第二季起三大指數已止跌回升。

但值得注意的是，葛拉漢近年不斷看淡美股的同時，旗下投資機構GMO同樣對美股持僅慎態度，GMO的客戶也紛紛撤資，截至去年12月31日，GMO的資產管理規模約66億美元，比 2015年的AUM大減一半以上。

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