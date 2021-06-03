【美股焦點】傳統車廠造電動車迅速崛起　Tesla4月市佔率急降至11%

電動車是社會大勢之所趨，行業一哥Tesla（TSLA）過往主導這一市場，但近些年來傳統車廠已經陸續崛起，或自行研發電動車，或與其他車廠合作聯手推出電動車，Tesla的市場份額不斷遭蠶食，龍頭地位不保。最新數據顯示，4月Tesla的全球電動車市佔率已經跌至11%，遠低於3月的29%。

根據瑞信分析師Dan Levy提供的數據，Tesla於全球電動車市場份額從3月份的29%，到4月份急跌至11%，幾乎是2019年1月以來最低數值。Levy指由於競爭對手崛起、Tesla提價等種種原因，Tesla在中國、歐洲以及美國的影響力均受到衝擊，主導地位逐漸被侵蝕。

福特（F）前任行政總裁Mark Fields本周三（2日）接受外媒訪問時直言，「馬斯克令整個汽車行業認真看待電動車，但現在他和Tesla正面對激烈競爭，在很多市場內都承受巨大的壓力」。

他稱這種轉變是由於通用 (GM) 和福特等傳統汽車巨頭入場，隨著新產品不斷發布和上綫，這些車廠迅速崛起。他還強調，福士汽車目前正於歐洲市場處於領先地位，而福特旗下的野馬Mach E於2019年底推出，今年4月已經是美國第四大暢銷電動車，目前正在與Tesla爭奪美國市場。

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编辑：李勝男