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亞洲電視聯席主席鄧俊杰涉嫌刑毀及普通襲擊被捕

股市 15:08 2021/06/03

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亞洲電視聯席主席鄧俊杰涉嫌刑毀及普通襲擊被捕。(資料圖片)

亞洲電視 （00707） 聯席主席鄧俊杰再惹官非。大埔亞視總台門外昨日出現追債的橫額，鄧俊杰途經時疑不滿橫額內容，與掛起橫額的男子衝突，涉嫌撕爛橫額兼以手襲擊對方，男事主報警求助，並送院治理。鄧俊杰昨晚在律師陪同下到大埔警署，而警方調查後，以涉嫌刑事毀壞及普通襲擊罪將鄧拘捕。

警方表示，昨日午下接近2時，一名63歲男子將一輛中型貨車停泊在大盛街亞視總台對開後，展示2幅橫額，一名50歲男子途經懷疑不滿橫額內容，與對方爭執，該名50歲男子撕毀橫額，並以手襲擊對方。

警方接報到場，經初步調查，以涉嫌刑事毀壞及普通襲擊將50歲男子拘捕，案件交由大埔警區反三合會行動組第一隊跟進。63歲男事主面部受傷，清醒被送往大埔那打素醫院治理。據悉，被捕男子是亞視聯席主席鄧俊杰 亞視指亞視總台門外發生的滋擾事件已交由警方處理。

鄧俊杰此前因開空頭支票被告上法庭。訊匯金融集團聯合創辦人謝兆凱及旗下財務公司4月初入稟高等法院，指亞洲電視及鄧俊杰在償還貸款時，發出8張空頭支票，共值2650萬元。謝要求法庭頒令亞視及鄧俊杰連本帶利償還相關款項。

相關文章：【ATV】亞洲電視委任李青為亞視數碼行政總裁　曾在新華社、人民日報工作

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港股 亞洲電視控股（00707） 亞視

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