【美股焦點】擬請股東享免費爆谷 AMC股價單日升逾倍

新冠疫情影響院線收入，AMC市值去年市值長時間徘徊5億美元以下，但在今年的軌空熱潮下，AMC成為Reddit散戶大軍熱捧的其中一隻「Meme股」加上主要股東Mudrick Capital Management力撐下，AMC股價大幅上升。

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AMC周二（2日）盤前公布，Mudrick以每股27.12美元買入AMC 850萬股A類股票，涉資2.305億美元，惟當中開市便已傳出Mudrick已因股價被高估而出售所有AMC持股。

然而，AMC周二的升勢有如打火機般，點燃起散戶大軍的熱情，在散戶追捧之下，該股周二仍升22.8%，收市報32.04美元。其後，AMC周三宣布將與散戶投資者「連結」，讓其了解企業最新消息及享有特別優惠，包括進入電影院時可享免費的爆谷。

AMC行政總裁Adam Aron稱：「我們打算與這些投資者溝通，並不時在AMC電影院提供特殊優惠，當股東們今年夏天在AMC旗下影院觀賞第一部電影時，我們將會提供免費爆谷。」消息公布後，AMC當天股價大漲，盤中最高升逾120%，並觸發熔斷機制，令該股數次暫停交易，最終AMC收市升95.22%至62.55 美元。

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