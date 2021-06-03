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【綠色經濟】星巴克宣布2025年起停用即棄紙杯 將提供租借杯服務

環球政經 17:52 2021/06/03

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連鎖咖啡店星巴克(Starbucks)宣布，2025年其歐洲、中東和非洲區（EMEA）的所有門店，都將提供可重用飲料杯，以減少即棄廢物。星巴克提到，未來幾個月將先在英國、法國和德國試行，然後擴展到EMEA地區43個國家3,840間門店。

【兼職工略】環保署請高級財務及行政經理 時薪661元 需具至少15年會計經驗【下一頁

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事實上，星巴克已於今年4月宣布，2025年韓國的門店將全面停用即棄杯，目標於2029或2030年，將其全球堆填區的垃圾數量減半。

在歐洲、中東和非洲區的試驗中，顧客只需支付少量按金，就可以購買一個可重用的杯子。重用杯有3種尺寸，可用於熱飲或冷飲最多30次，然後就會被退回。

【低碳環保】或成荷蘭全國先例 油企巨頭蜆殼被下令於2030年前減少碳排放量至45%【下一頁

星巴克一直有不同的減廢計劃，比如在門店提供臨時用陶瓷杯，並為有自攜杯的顧客提供折扣等，他們亦正在推出一款比以往型號使用的塑料少70%，而且不需隔冷熱套的杯子。另外星巴克還將在英國和德國重新徵收紙杯附加費。

 

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撰文 : 陳楚琨

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