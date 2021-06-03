【又創新高】全球樓價平均上漲7.3% 創15年新高 亞洲地區新加坡升幅最快

受到疫情影響，各國為提振經濟而實施的財政和貨幣措施，引發了全球房地產熱潮。 房地產諮詢機構萊坊（Knight Frank）的全球樓價指數顯示，截至3月份全球樓價平均上漲7.3%，創下自2006年第四季度以來最大漲幅。 香港 作為 全球樓價最貴城市，樓價則上漲了2.1%，排 第46位 。

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萊坊的全球樓價指數衡量56個國家和地區的平均房價，其中 土耳其房價升幅最快，漲幅達32%；其次是新西蘭，漲幅22.1%，排第3位的是盧森堡，漲幅達16.6%。至於英 美兩國則分別以10.2%及13.2%升幅，排第12及第5名，美國的升幅更是2005年以來最高。

以亞洲而言，新加坡房價漲幅最快，達6.1%；其次是韓國達5.8%，日本則以5.7%排第三。

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報告指出，自今年1月起，中國、新西蘭和愛爾蘭已採取了一系列措施，包括提出更嚴謹的貸款規則，如多次買樓會被徵收更多印花稅；加拿大也在徵收空置稅，而中國正在考慮徵收房產稅。

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萊坊在續稱， 報告指出 隨著各國政府採取行動，加上 提振經濟的 財政將於年底完結，買家的熱情可能會逐漸冷卻；而隨着愈來愈多人接種疫苗，亦會抑制樓價升幅。



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