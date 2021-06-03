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【蘋果概念股】手機市場需求回暖 瑞聲半日急升逾6%

股樓投資 15:43 2021/06/03

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疫情緩和後，手機市場需求回暖，手機設備股瑞聲科技（02018）近月升勢強勁，今早開市後隨即急升，曾上試53.2元。現升幅收窄至6.2%，報51.9元，成交12.9億元，暫連升4個交易日，現為表現最佳藍籌。

【異動股】四環醫藥再有腫瘤藥獲准作臨床試驗 曾急升一成創歷史高位  詳情請看[下一頁]

早前，瑞聲公布首季業續，其股東應佔溢利按年大增909.6%至5.3億元人民幣，較疫情爆發前2019年同期增長23.1%。增長主要受惠於去年的銷售旺季延遲開始，以及安卓市場的滲透率回升。

【券商點睇】連續13個月增長終於斷纜 重卡銷量因何掉頭落  詳情請看[下一頁]

另外，本年度的蘋果全球軟體開發者大會即將於下周一舉行，據悉蘋果將會在會下展示iOS 15、iPad OS 15、 macOS 12、watchOS 8，等新版本操作系統。

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撰文 : 趙家盈

港股 疫情 經濟 watchOS 異動股 iPad 銷售 瑞聲科技（02018） iOS 手機設備股

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