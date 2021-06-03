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【新股IPO】地平線機器人籌美國上市　攻人工智能汽車芯片、Intel雲鋒基金為股東

新股IPO 14:33 2021/06/03

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【新股IPO】地平線機器人籌美國上市　攻人工智能汽車芯片、Intel雲鋒基金為股東

外電引述消息指，總部在北京的人工智能芯片初創企業地平線機器人正考慮在美國新股集資，集資規模式料達10億美元，最快年底完成上市。地平線機器人的股東包括美國英特爾（Intel，美：INTC）、高瓴資本和馬雲有份創立的雲鋒基金。

彭博指，地平線目前正與顧問機構籌備發行股份事宜，而在年內的上市前融資，地平線今年已獲雲鋒基金、寧德時代（深：300750）、Baillie Gifford和中信產業基金（CPE）等投資4億美元。

長城汽車投資汽車晶片商「地平線」，可見【下一頁】

據以往報道，地平線於去年12月公布啟動總額預計超過7億美元的C輪融資。據以往資料，公司2019年至20年間至少融資7.5億美元，高瓴創投、SK中國、五源資本（原晨興資本）、紅杉資本都有份參與，並於2017年已獲Intel 投資。

截至B輪融資時，地平線估值已達30億美元。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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編輯：麥德銘

美股 IPO 人工智能 晶片 雲鋒金融（00376） 英特爾（Intel，美：INTC）

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