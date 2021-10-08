【新股IPO】地平線傳棄美國上市改赴香港　攻人工智能汽車芯片、Intel雲鋒基金為股東

▲ 【新股IPO】地平線機器人籌美國上市 攻人工智能汽車芯片、Intel雲鋒基金為股東

總部在北京的人工智能芯片初創企業「地平線機器人」年內傳出考慮上市，起初擬到美國新股集資。地平線預計集資規模達10億美元，原訂最快年底完成上市，不過滴滴出行（美：DIDI）美國上市引發數據監管，多家內地企業重新考慮上市地點。彭博最新引述消息指，地平線最新考慮改在香港上市，目前尚未有最終方案。

地平線機器人的股東包括美國英特爾（Intel，美：INTC）、高瓴資本和馬雲有份創立的雲鋒基金。

彭博指，地平線目前正與顧問機構籌備發行股份事宜，而在年內的上市前融資，地平線今年已獲雲鋒基金、寧德時代（深：300750）、Baillie Gifford和中信產業基金（CPE）等投資4億美元。

長城汽車投資汽車晶片商「地平線」，可見【下一頁】

據以往報道，地平線於去年12月公布啟動總額預計超過7億美元的C輪融資。據以往資料，公司2019年至20年間至少融資7.5億美元，高瓴創投、SK中國、五源資本（原晨興資本）、紅杉資本都有份參與，並於2017年已獲Intel 投資。

截至B輪融資時，地平線估值已達30億美元。

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編輯：麥德銘