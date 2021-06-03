【新股IPO】時代天使首日招股 歷來最高入場門檻新股

口腔隱形矯正商時代天使 （新上市編號：06699）今日開始招股至下星期二部(6月8 日)，預計6月16日上市。按一手(200股)入場費34949元，首日招股氣氛大熱，綜合12家券商數據，時代天使暫錄1629.64億元孖展，相較公開發售部分募資2.91億元，超額認購近559倍。另外據外電報道，時代天使國際配售部分於首小時已錄足額認購。

高盛及中金為時代天使聯席保薦人，若按其新股入場費而言，時代天使是港股歷來每手入場門檻最高的新股，相較再鼎醫藥 （09688） 入場費3.27萬元，以及2019年上市的翰森製藥 （03692） 入場費2.88萬元都還要高。

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時代天使是次發售1683萬股，公開發售股份佔總數大約10%，即街貨大約是8415手，假若公開認購部分增至50%，街貨最多僅逾4.2萬手。有分析預料，如果按近期的熱門新股平均以數十萬人認購，屆時獲分得一手時代天使機會未必很高。

時代天使去年收入8.16億元人民幣，毛利達5.75億元，相當於毛利率70.4%，較前兩年的63.8%、64.6%再度提高，2020年利潤率也有18.3%。公司的承銷團之一的高盛發表報告料，2020年至2023年的收入複合年均增長率達32%；純利複合年均增長率達51%，給予公司估值370億至450億港元。

另一方面，於中國內地的「箍牙」市場之中，最大對手有指是來自美國的Align Technology （美：ALGN），其於2001年在納斯達克公開上市，2011年進軍中國隱形矯治市場。

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責任編輯 : 陳子謙