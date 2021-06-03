巴林56%人已打針仍爆疫 高危族第三針改打BioNTech

▲ 巴林當局為已完成接種國藥疫苗的民眾再次打針，接種BioNTech疫苗作增強劑。

新冠病毒疫苗接種進度排行世界前列的巴林，56%民眾已接種至少一劑新冠疫苗，其接種以國藥疫苗為主，佔比達6成。惟當地近期疫情有所反彈之際，《華爾街日報》報道，巴林當局為已完成接種國藥疫苗的民眾，再次打針，接種BioNTech疫苗作增強劑。

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有巴林官員強調，國藥疫苗提供高程度的保護（high degree of protection），指出當地90%入院新冠肺炎患者，都屬未接種疫苗人士。

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巴林疫苗接種率理想卻出現疫情反彈的情況，當局由5月底開始為已接種國藥疫苗的民眾提供增強劑。當局敦促50歲以上、肥胖或患有慢性疾病的民眾，完成接種國藥疫苗的6個月後，應再次接種BioNTech疫苗。

巴林官員表示民眾也可選擇接種國藥疫苗，並透過政府的應用程式BeAware預約接種國藥疫苗為增強劑，但當局建議較脆弱的高危群體接種BioNTech疫苗。

根據巴林衛生部截至周三（2日）的追蹤數據，巴林單日再新增1,936人確診新冠肺炎，累計確診數字超過24.4萬宗，其中有超過2.6萬宗為活躍個案。巴林有超過96.9萬人已接種首劑新冠疫苗，其中80.5萬人已接種兩劑疫苗。

責任編輯：林建忠