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英國商店現金交易佔比大跌 料2024年跌剩7%

環球社會熱點 14:18 2021/06/03

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英國去年的商店現金交易佔比大跌，Worldpay更預測2024年時會跌至只有7%。

新冠肺炎疫情之下，不少人為減低社交接觸和染疫風險，都會改用電子支付方式來取代現金交易。國際支付工具公司Worldpay發布一份全球分析報告，指出英國去年的商店現金交易佔比大跌，更預測2024年時會跌至只有7%。

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Worldpay的報告顯示，現金交易佔英國2019年的整體商店交易約27%，但去年卻跌至只有13%，按年跌幅達到14個百分點。Worldpay更預計英國未來3年的現金交易佔比仍會下降，估計到了2024年的時候，英國只有7%的交易屬於現金交易。

包括瑞典、加拿大及澳洲等國家，商店現金交易佔比只有不足10%。該公司預計瑞典到 2024年只有0.4%的交易是用現金支付，遠低於2019年的15.2%及去年的8.8%。

隨著信用卡非接觸支付或移動支付的交易限額上調，加快民眾改用這些支付方式，Worldpay預計到了2024年，移動支付將會佔整體交易約三分之一。

Worldpay代表威克斯（Pete Wickes）表示，上述研究反映在短短12個月内，英國的消費者行為已急速轉變，英國減少使用現金交易的趨勢也正加快。但威克斯強調，英國部分經濟業務仍繼續依賴現金交易進行，例如慈善捐款和餐廳小費。

責任編輯：鄭錦玲

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