歐盟將開放外國民眾申請 免費獲得疫苗護照

隨著新冠疫苗接種普及，歐洲多國正加快推出新冠疫苗護照，希望盡快回復正常交流。歐盟發言人表示，將接受非歐盟成員國公民申請歐盟疫苗護照，並強調不同成員國對新冠證明要求或有差異，最終仍會取決於成員國。發言人透露，正與美國商議互認疫苗證書。

歐盟推疫苗護照免隔離檢測 成員國間7月起自由旅遊 【下一頁】

歐盟發言人周三（2日）表示，電子疫苗護照將開放予非歐盟成員國人士申請。惟不同成員國對接受接種證明、陰性檢測報告或康復證明要求或不一，最終仍留給個別成員國自行決定，即憑疫苗護照進入歐盟後，亦不代表能夠似在疫情前，於歐盟國家中通行無阻。

非歐盟成員國人士屆時即使不居住在歐盟境內，亦能申請疫苗護照。歐盟指疫苗護照可免費申請，並供所有人士使用。發言人透露，歐盟正與美國協商互認疫苗護照，屆時歐盟將視美國疫苗證書為同等有效。

泰國布吉島7月起開放旅遊 已接種疫苗旅客免隔離 【下一頁】

歐盟周二（1日）發表聲明透露，7個成員國已經開始頒發電子疫苗護照，包括保加利亞、捷克、丹麥、德國、希臘、克羅地亞及波蘭。歐盟表示，疫苗護照系統將在7月1日開始啟用，但成員國可自願決定提早啟用。歐盟健康及食品安全事務專員基里亞基季斯（Stella Kyriakides）指，成員國將在未來數周完善相關系統，確保在夏天旅遊旺季來臨前可以運作。

責任編輯：李俊儀