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市場聚焦美國就業報告　人行出招人幣升值稍緩

宏觀解讀 14:10 2021/06/03

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愈來愈多聯儲局官員開腔暗示，假如經濟復甦及通脹數據符合預期，即將在未來幾次會議上開始討論退出寬鬆計劃。在此背景下，周五公布的美國就業報告將舉足輕重，若新增非農業職位回復強勁增長，將加快聯儲局討論退出寬鬆政策步伐。事實上，在強勁政策支持及經濟重開下，美國通脹壓力正在迅速升溫，一旦聯儲局未能採取適當措施遏止通脹，通脹將可能從暫時性質演變成為長期趨勢。

美元弱勢不改下人民幣升值壓力持續，終於逼使人行出手打壓人民幣升值，突然上調外滙存款準備金率2個百分點，為2007年以來首次，預料將在在岸人民幣市場抽走約200億美元流動性。儘管回收美元流動性金額不大，但有關舉動顯示人行堅決打擊人民幣快速升值的立場，預期更多措拖將陸續有來，人民幣亦逐漸邁向6.39水平。然而，人行始終避免啟用人民幣中間價逆周期因子工具，筆者猜測可能與中美最近重啟高層對話有關。值得留意的是，與貿易戰期間逆周期因子抵抗人民幣貶值不同，以逆周期因子遏制貨幣升值，可能會被解讀為進行競爭性貶值取得出口優勢，政治上有較大阻力，亦可能對中美經貿會談造成障礙。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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