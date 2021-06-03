  • 33°C
香港時間 : 2021603日 (四) 14:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美團股價】美團員工疑用「釣魚郵件」盜取拼多多薪資資料 內媒：或「護網行動」演練誤攻擊

Hot Talk 14:07 2021/06/03

分享：

內媒報道指，美團員工疑似通過「釣魚郵件」盜取拼多多員工的薪資信息，美團、拼多多尚未回應事件。

內地媒體報道，疑似有美團 （03690） 員工通過「釣魚郵件」，盜取拼多多（美：PDD）員工的薪酬資料，山西太原警方於5月在北京將嫌疑人逮捕，據報嫌疑人當時為美團安全部門工程師。美團、拼多多未有回應事件。

報道指，一個月前，有人用偽裝成拼多多公司郵件的賬號，向拼多多員工郵箱發送大量「釣魚郵件」，這些釣魚郵件以「安全驗證」為由，要求員工登錄到偽造成拼多多企業郵箱的頁面，輸入賬號、密碼，其中一些郵件含有非法木馬程序。事件中，拼多多駐太原員工郵箱帳號密碼被盜取，部分薪資信息等資料同時被盜取。

王興：美團優選未來數年或新增3至4億用戶 已設團隊配合反壟斷調查【下一頁】

不過另外有報道指，該名員工已經配合警方完成初步調查，並回到工作崗位。事件發生時正值4月8日至22日「護網行動」期間，按慣例各個互聯網大廠都會受邀參加，事件可能是前期演練中的一次越界誤攻擊。「護網行動」為公安部牽頭組織事業單位、國企、知名民企等開展攻防兩方的網絡安全演習。

美團今早高見321元，最新升幅收窄，午後2時暫報312元，升不足0.1%，成交額超過45億元。

相關文章：

【美團業績】美團首季經調整淨虧損39億符預期 「美團優選」基本完成全國覆蓋（第二版）

【美團股價】美團再升5%突破300元 一文看清券商目標價（附短片）

編輯：陳健婷

港股 美團－W（03690） 拼多多（美：PDD）

上一篇文章

市場聚焦美國就業報告　人行出招人幣升值稍緩

下一篇文章

【疫苗抽凱滙】信和華置抽樓活動6月15日開始接受登記　網站率先開放（附抽獎網址）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）