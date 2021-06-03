【美團股價】美團員工疑用「釣魚郵件」盜取拼多多薪資資料 內媒：或「護網行動」演練誤攻擊

▲ 內媒報道指，美團員工疑似通過「釣魚郵件」盜取拼多多員工的薪資信息，美團、拼多多尚未回應事件。

內地媒體報道，疑似有美團 （03690） 員工通過「釣魚郵件」，盜取拼多多（美：PDD）員工的薪酬資料，山西太原警方於5月在北京將嫌疑人逮捕，據報嫌疑人當時為美團安全部門工程師。美團、拼多多未有回應事件。

報道指，一個月前，有人用偽裝成拼多多公司郵件的賬號，向拼多多員工郵箱發送大量「釣魚郵件」，這些釣魚郵件以「安全驗證」為由，要求員工登錄到偽造成拼多多企業郵箱的頁面，輸入賬號、密碼，其中一些郵件含有非法木馬程序。事件中，拼多多駐太原員工郵箱帳號密碼被盜取，部分薪資信息等資料同時被盜取。

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不過另外有報道指，該名員工已經配合警方完成初步調查，並回到工作崗位。事件發生時正值4月8日至22日「護網行動」期間，按慣例各個互聯網大廠都會受邀參加，事件可能是前期演練中的一次越界誤攻擊。「護網行動」為公安部牽頭組織事業單位、國企、知名民企等開展攻防兩方的網絡安全演習。

美團今早高見321元，最新升幅收窄，午後2時暫報312元，升不足0.1%，成交額超過45億元。

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編輯：陳健婷