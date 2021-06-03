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內地海關公布不合格進口童裝　Nike、H&M齊「上榜」

環球政經 15:51 2021/06/03

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內地海關日前公布未達標準的進口童裝，當中Nike、H&M的部分產品均被列為不合格。

綜合外媒報道，海關總署於去年年6月至今年5月期間查發的部分進口兒童用品質量安全不達標準進行通報，包括兒童服裝、玩具、奶嘴、奶瓶、牙刷5類81批次進口兒童用品。當中，ZARA兒童衣褲、ZARA棉製針織嬰兒短褲、Nike男童針織棉製T恤衫、GAP男童棉製針織睡衣褲等大牌產品被標為不合格。

另外，H&M棉製機織兒童衣褲耐濕摩擦色牢度不合格，海關總署稱，這有機會存在染料或有害物質可能通過皮膚、口腔等被人體吸收而危害健康的安全風險。海關總署續指，近一年內1，北京海關共檢出14批次、11.18萬件，不合格進口兒童用品，當中包括兒童牙刷、兒童服裝和玩具等。

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責任編輯：黎淑雯

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