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美國25州提前停失業福利 最少370萬人受影響

環球社會熱點 13:52 2021/06/03

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新冠疫情對美國經濟造成重大打擊，不少民眾因而失業，美國政府亦提供聯邦失業福利協助。近來，美國多州先後宣布提前終止參與聯邦失業福利計劃，分析估計最少370萬人受影響。

【新冠疫苗】拜登5招福利再「谷針」 冀達成7月4日目標 【下一頁】

馬里蘭州周二（1日）宣布，提前終止參與聯邦失業福利計劃，並在7月3日起生效，。聯邦失業福利計劃原定在今年9月6日告終，但連同馬里蘭州已有最少25個州分宣布提前終止，部分更早至下周六（12日）便終結。

提前終止的州分全數為共和黨人控制的「紅州」，聲稱聯邦失業福利計劃讓被解僱民眾非但不出外尋找新工，反而留在家中。馬里蘭州州長霍根（Larry Hogan）指失業福利確實曾提供極大幫助，但目前疫苗供應及就業機會已相對穩定，需要更多民眾重回職場，共同恢復經濟。

特朗普新社交平台唔夠1個月玩完 幕僚暗示或轉場 【下一頁】

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）分析估計，最少370萬人受影響，失去每300美元（約2,334港元）失業津貼。不止失業人士的疫情福利被終止，自僱﹑合約員工及長期無業者亦受影響。

不過，經濟學家認為失業福利與企業招聘困難的關連甚微。摩根大通（J.P. Morgan）的研究直指，提前終止聯邦失業福利計劃是出於政治考量，而非經濟層面決定。

責任編輯：吳漢培

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