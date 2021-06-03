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【新Windows系統來臨】微軟月底正式發布　下一代Windows系統有何不同

科技 13:10 2021/06/03

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微軟（Microsoft）終於正式宣布於今月24日美東時間上午11點，正式發布新版Windows作業系統。

微軟（Microsoft）CEO繼上周Build 2021開發者大會上搶先預告新一代Windows，表示已在測試開發下一代Windows後，終於正式宣布於今月24日美東時間上午11點，正式發布新版Windows作業系統。

據外媒透露，該公司已開始向媒體發出線上發布會邀請函，活動將由CEO Satya Nadella及首席產品總裁Panos Panay主持。

微軟CEO早前宣稱，這是10年來PC作業系統最重大變革之一，預料針對軟件開發者及創作者應用大幅升級，為開發人員、創作者帶來更多開發空間與商業機會。 

綜合外媒報道，新版Windows在內部的開發代稱為「Sun Valley」 ，可能在UI（用戶介面）上大幅改動，並且導入新應用程式商店。微軟亦曾經表示，專為雙屏幕設計的Windows 10X將停止，會把部分技術滾動導入其他的Windows產品中，所以預計雙屏幕功能將引進下一代作業系統中。

【掘金最強】科企CEO薪酬再創新高　榜首年賺15.5億、Tim Cook僅排名第171位

【微軟Build2021】10年最大更新　微軟CEO搶先預告新一代Windows

責任編輯：張寶燕

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