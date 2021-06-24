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【新Windows】微軟Windows 11今晚正式發布！搶先預測「十年最大更新」有何焦點

科技 18:07 2021/06/24

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微軟（Microsoft）終於今晚11點正式宣布新版Windows作業系統。

微軟（Microsoft）CEO繼早前在Build 2021開發者大會上搶先預告新一代Windows，表示已在測試開發下一代Windows後，終於正式宣布於今晚（24日）11點，正式發布新版Windows作業系統。微軟CEO Satya Nadella早前更宣稱，這是10年來PC作業系統最重大變革之一，預料針對軟件開發者及創作者應用大幅升級，為開發人員、創作者帶來更多開發空間與商業機會。 

另綜合近日外媒爆料資訊，新作業系統名稱預計為「Ｗindows 11」，在內部的開發代稱為「Sun Valley」 ，可能在UI（用戶介面）上大幅改動，並且導入新應用程式商店。甚至外媒將其安裝檔率先流出，曝光Ｗindows 11全新的UI介面。

全新用戶介面　引入雙屏幕功能

根據流出資訊顯示，Ｗindows 11將引進Windows 10X設計元素，包括雙屏幕功能，將工作列按鈕全部置中，提供全新的開始菜單，讓用戶可以自行釘選常用的程式。還有全新Widget工具列、4種視窗內建選項，視窗邊框圓角化等。

允許直接下載應用程式　減一半以上抽成

此外，據外媒《The Verge》指，微軟可能會修改現時的Windows商店策略，解除原有的格式限制，讓所有開發者提交應用程式，都可以透過其應用程式商店直接下載及更新。還有消息指，微軟將下調對應用程式的抽成，由原來的30%下降至遊戲 12%、應用程式15%。

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【微軟Build2021】10年最大更新　微軟CEO搶先預告新一代Windows

責任編輯：張寶燕

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