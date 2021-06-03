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【新股IPO】時代天使上市入場費歷來最貴 想抽有咩要注意？

股市 13:30 2021/06/03

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內地口腔隱形矯正商時代天使科技 （06699） 開始招股，招股價介乎147元至173元，一手200股，入場費34949元，入場門檻成為歷來最貴，打破去年上市的再鼎醫藥 （09688） 入場費3.2萬元紀錄。不少散戶關注是否應該抽新股，光大新鴻基財富管理策略師溫傑分析指，口腔隱形矯正行業增長潛力大，而根據行業報告，中國「隱形箍牙」市場集中，按2020年的達成案例計，前兩大市場參與者的市佔率超過八成，而時代天使市佔率約為41%，再加上醫美概念加持，預計認購反應熱烈。想知抽唔抽得過，立即睇片：
 

同場加映答股環節，如有股票疑難，歡迎：
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醫美 箍牙 時代天使科技（06699） 股票 經濟

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