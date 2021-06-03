【電子消費券】WeChat Pay HK「收錢碼」商戶至年底手續費全免　不限交易額

▲ WeChat Pay HK表示，即日起至年底，「收錢碼」商戶手續費全免。

政府預計在暑假發放規模高達360億港元的電子消費券，騰訊 （00700） 旗下的WeChat Pay HK表示，作為政府指定電子消費券營運商之一，深知中小商戶面對運營成本的壓力，WeChat Pay HK在消費券期間同時推出「收錢碼」商戶手續費全免優惠。

WeChat Pay HK稱，優惠適用於所有「收錢碼」商戶，包括所有已入駐商戶及2021年底前入駐新商戶，優惠期限由即日起截至2021年12月31日，不限交易額，所有使用「收錢碼」商戶版二維碼收款均豁免手續費。

圖看近期電子消費券營運商和商場招數

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此外，「收錢碼」商戶同時可享受入駐首年手續費優惠，入駐當天起（含入駐當天）365天，每月收款5萬港元以內（含5萬）的交易額可豁免手續費。例如，2021年7月1日成功入駐的「收錢碼」商戶，入駐後在 2021年7月1日至2021年12月31日期間全部交易可豁免手續費，之後在明年（2022年1月1日至2022年6月30日期間）可享受每月收款5萬港元及以內免手續費優惠。

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編輯：陳健婷