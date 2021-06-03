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【印度疫情】不滿確診者死亡 親友圍毆醫生洩憤（有片）

環球社會熱點 13:49 2021/06/03

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印度新冠疫情嚴重，已累計死亡33.5萬人。近日印度網上流傳1條「醫鬧」短片，1名醫生被新冠死者家屬用掃把等工具毆打，片段曝光後引來外界關注。印度警方其後確認，已經就事件拘捕24人。有印度醫學界聯會表示，對警察迅速採取行動感到高興，要求盡快伸張正義。

印度新娘婚禮猝死 新郎改娶細妹完婚 【下一頁】

印度阿薩姆邦（Assam）的醫生塞納帕蒂（Seuj Kumar Senapati）周二（1日）下午值班時，被一群新冠死者的親友毆打。從社交網絡流傳片段可見，親屬不但腳踢塞納帕蒂，更用掃帚、不鏽鋼鍋等工具毆打頭部。影片在當地網絡上被廣泛傳播，事件引來外界關注。網上亦有流傳相片可見，塞納帕蒂背部大面積受傷。

事件片段

當地警方周三（2日）宣布，已經就事件拘捕24人。印度傳媒報道，施襲者皆為新冠死者親戚及朋友。當中部分人帶著病人到醫療中心希望獲得治療，其餘人士稍後趕到得知病人已經離世後，就對醫生施襲。

印度新確診降至13萬宗 5月共新增903萬確診 【下一頁】

阿薩姆聯邦首席部長瑟爾馬什（Himanta Biswa Sarma）在社交媒體Twitter上公布涉事24人名單，表示將盡快提交起訴書，並會親自監督調查。印度醫學會（Indian Medical Association）阿薩姆聯邦分會周三要求，迅速審判涉事被告，並在州內所有醫療保健設施部署武裝安全人員，會繼續密切觀察事件發展。

責任編輯：李俊儀

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