【異動股】四環醫藥再有腫瘤藥獲准作臨床試驗 曾急升一成創歷史高位

四環醫藥（00460）旗下的軒竹生物自主研發的新藥XZP-5955，獲批准作藥物臨床試驗。這是繼集團在1月XZP-5610獲得臨床試驗批准後，另一個批開展臨床試驗的創新藥物。

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集團指，在藥效模型中，該藥有對腫瘤生長的劑量依賴性抑制，並可以使顯著的腫瘤消退甚至達到完全抑制腫瘤作用。其高過腦率預示針對具有NTRK基因融合的腦腫瘤或腦轉移性病變，與ROS1突變有良好的療效。臨床前數據還顯示該藥安全窗口高於同類產品，即其安全性較佳。

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四環醫藥今早一度上試3.95元，創歷史新高，現升近7%，報3.84元，成交4.1億元。

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