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【蘋果AAPL】蘋果：App Store去年促成逾5萬億元交易　按年升24%

股市 12:34 2021/06/03

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蘋果公司（美：AAPL）引述一份由其資助進行的研究報告稱，應用程式商店（App Store）去年促成6430億美元（50154億港元）的交易收入，較前一年上升24%。

    點擊圖片放大

根據 Analysis Group 的獨立研究，App Store 自 2015 年起，全球小型開發者的數量增長了 40%，佔比高達90%以上。小型開發者定義為一年內旗下所有 app 總下載次數少於 100 萬次，且總盈利不超過 100 萬美元。

報告指出，在過去5年，逾四分一的小型開發者每年盈利平均至少增長25%。App Store 上近 8成的小型開發者活躍於多個國家的App Store；超過 75 家以 iOS App 為核心業務的 App 公司已經上市或被收購，且上市或收購之際這些公司的總估值超過 5,100 億美元。

然而，近年不斷有軟件商批評App Store向開發商收取30%佣金的收費過高，指蘋果利用其市場壟斷地位謀取暴利。蘋果近期把部分應用程式商店的佣金收費比率降至15%。

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編輯：吳敏芳

美股 iOS 蘋果（Apple，美：AAPL） App Store

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