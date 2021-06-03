【疫市營商】亞馬遜Prime Day本月中舉行　推200萬件特價商品

疫情促進電商業務的發展。美國電商亞馬遜宣布，其一連2日的年度會員日（Prime Day）將於美國太平洋時間6月21日正式展開，較以往提早了1個月舉行。

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綜合外媒報導， Prime Day 促銷活動將為 200 萬種產品提供折扣。與往常一樣，亞馬遜自家產品將提供最優惠的價格，例如Audible和 Fire TV 的50%折扣等。今年Prime Day活動將同時在全球20個國家推出。不過，由於個別地區疫情仍嚴重，如加拿大和印度，有關地方之會員日將會被推遲。

亞馬遜現有逾2億會員

目前，亞馬遜擁有超過2億的 Prime會員，是６年前 Prime Day推出時會員人數的兩倍多。該企去年的銷售額更是增長了 34%，超過 2150 億美元。 今年，亞馬遜表示將在 Prime Day 活動上花費超過 1 億美元，來支持透過其網站進行銷售的小型企業。作為促銷活動的一部分，在6月7日至20日期間，亞馬遜將向支持小型品牌購買產品的會員，提供10美元的回贈積分。

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責任編輯：蘇穎琪