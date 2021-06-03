特朗普新社交平台唔夠1個月玩完 幕僚暗示或轉場

美國前總統特朗普遭多個社交媒體平台封鎖帳戶後，5月初宣布推出新社交平台，特朗普更聲稱會於平台與民眾直接對話。但新社交平台推出未夠1個月，特朗普就已停用及永久關閉該網站，幕僚更暗示特朗普或會加入另一個新社交平台。

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Twitter全面封殺特朗普 禁散播新平台消息 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）5月4日推出一個名為「來自特朗普桌上」（From the Desk of Donald J Trump）的網站。

特朗普可以在網站上張貼文字、圖片和影片，而民眾則未能留言回應，只能點擊表示喜歡帖文，及分享至Facebook或Twitter這兩個社交平台。

特朗普幕僚米勒（Jason Miller）周三（2日）發表聲明，證實「來自特朗普桌上」已經正式關閉。米勒表示這個平台只是輔助措施（auxiliary），但沒有解釋平台關閉的詳細理由。

特朗普推出新交流平台 聲稱同民眾直接對話 【下一頁】

有共和黨人於社交媒體Twitter提問：

或許這是他加入另一個社交媒體平台的先兆？ （Perhaps this is a precursor to him joining another social media platform?）

米勒則回覆指：

是的，實際上確實如此。要密切留意。 （Yes, actually, it is. Watch this space.）

特朗普在Twitter擁有近9,000萬追蹤者，但於國會暴亂發生後，遭多個社交媒體平台封鎖帳戶。特朗普和支持者一直抨擊社交媒體平台，認為這些平台對特朗普存在偏見。

責任編輯：鄭錦玲