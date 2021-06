特朗普新社交平台唔夠1個月玩完 幕僚暗示或轉場

美國前總統特朗普遭多個社交媒體平台封鎖帳戶後,5月初宣布推出新社交平台,特朗普更聲稱會於平台與民眾直接對話。但新社交平台推出未夠1個月,特朗普就已停用及永久關閉該網站,幕僚更暗示特朗普或會加入另一個新社交平台。

特朗普(Donald Trump)5月4日推出一個名為「來自特朗普桌上」(From the Desk of Donald J Trump)的網站。

特朗普可以在網站上張貼文字、圖片和影片,而民眾則未能留言回應,只能點擊表示喜歡帖文,及分享至Facebook或Twitter這兩個社交平台。

特朗普幕僚米勒(Jason Miller)周三(2日)發表聲明,證實「來自特朗普桌上」已經正式關閉。米勒表示這個平台只是輔助措施(auxiliary),但沒有解釋平台關閉的詳細理由。

有共和黨人於社交媒體Twitter提問:

或許這是他加入另一個社交媒體平台的先兆?

(Perhaps this is a precursor to him joining another social media platform?)