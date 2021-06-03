  • 33°C
香港時間 : 2021603日 (四) 12:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠疫苗】拜登5招福利再「谷針」 冀達成7月4日目標

環球社會熱點 12:20 2021/06/03

分享：

美國新冠疫苗接種速度良好，多個州分已有近70%民眾接種，但與總統拜登設立的目標，7月4日前70%美國人成年人接種首劑仍有距離。拜登周三宣布，把6月定為「行動月」，配合5項新福利及其他政策，全力提升接種速度，冀望能夠達成目標。

拜登（Joe Biden）周三（2日）在白宮表示，希望更多美國人為抗疫出一分力，特別是40歲或以下人士，共同努力達成早前設立的7月4日目標。拜登同場宣布5項福利加強「谷針」，並把6月定為「行動月」（month of action）。

【新冠疫苗】西弗吉尼亞加碼谷針 獎品現金大放送 【下一頁】

5項福利：
-僱主稅務減免
-有薪疫苗假
-免費嬰幼兒及有需要人士照顧服務
-免費啤酒
-免費接送來往疫苗接種地點

美國推出不同的措施鼓勵民眾接種疫苗：

    點擊圖片放大
    +8
    +7

同時，拜登亦會派遣副總統賀錦麗（Kamala Harris ）及其他政府高官，在未來數周巡迴全國，致力遊說更多民眾表種疫苗。拜登表示，美國正迎來與去年相當不一樣的夏天，可以享受更多自由﹑歡樂﹑聚會及喜慶時刻。拜登同時希望所有公家機構繼續共同努力，為美國達成7月4日70%人接種首劑的目標。

【新冠疫苗】布林肯承諾盡快贈送 6月全球派8,000萬劑 【下一頁】

拜登指目前全美約共40%成年人已完成接種，包括75%長者，28州及華盛頓特區亦有一半成年人接種完成。而美國自去年1月後，日均確診數已由18萬下跌至1.9萬，重症入數由日均11.7萬下降至2.1萬，死亡率更大幅減少85%。

責任編輯：吳漢培

相關文章

【印度疫情】新確診降至13萬宗 5月共新增903萬確診
今日
【印度疫情】新確診降至13萬宗 5月共新增903萬確診
【新冠疫苗】日本6人打錯針 一次打多5劑
今日
【新冠疫苗】日本6人打錯針 一次打多5劑
泰國布吉島7月起開放旅遊 已接種疫苗旅客免隔離
2021/06/02
泰國布吉島7月起開放旅遊 已接種疫苗旅客免隔離
日本首次發現突變病毒株 或減低疫苗效果
2021/06/02
日本首次發現突變病毒株 或減低疫苗效果
【英國疫情】爆疫後首次零死亡 確診數仍上升
2021/06/02
【英國疫情】爆疫後首次零死亡 確診數仍上升

你可能感興趣

【印度疫情】新確診降至13萬宗 5月共新增903萬確診
今日 10:21
【印度疫情】新確診降至13萬宗 5月共新增903萬確診
【新冠疫苗】日本6人打錯針 一次打多5劑
今日 10:11
【新冠疫苗】日本6人打錯針 一次打多5劑
泰國布吉島7月起開放旅遊 已接種疫苗旅客免隔離
17:51 2021/06/02
泰國布吉島7月起開放旅遊 已接種疫苗旅客免隔離
疫情 疫苗 美國 拜登 賀錦麗

上一篇文章

特朗普新社交平台唔夠1個月玩完 幕僚暗示或轉場

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間12:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月03日 時間12:00）
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單