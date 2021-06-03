【新冠疫苗】拜登5招福利再「谷針」 冀達成7月4日目標

美國新冠疫苗接種速度良好，多個州分已有近70%民眾接種，但與總統拜登設立的目標，7月4日前70%美國人成年人接種首劑仍有距離。拜登周三宣布，把6月定為「行動月」，配合5項新福利及其他政策，全力提升接種速度，冀望能夠達成目標。

拜登（Joe Biden）周三（2日）在白宮表示，希望更多美國人為抗疫出一分力，特別是40歲或以下人士，共同努力達成早前設立的7月4日目標。拜登同場宣布5項福利加強「谷針」，並把6月定為「行動月」（month of action）。

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5項福利：

-僱主稅務減免

-有薪疫苗假

-免費嬰幼兒及有需要人士照顧服務

-免費啤酒

-免費接送來往疫苗接種地點

美國推出不同的措施鼓勵民眾接種疫苗：

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同時，拜登亦會派遣副總統賀錦麗（Kamala Harris ）及其他政府高官，在未來數周巡迴全國，致力遊說更多民眾表種疫苗。拜登表示，美國正迎來與去年相當不一樣的夏天，可以享受更多自由﹑歡樂﹑聚會及喜慶時刻。拜登同時希望所有公家機構繼續共同努力，為美國達成7月4日70%人接種首劑的目標。

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拜登指目前全美約共40%成年人已完成接種，包括75%長者，28州及華盛頓特區亦有一半成年人接種完成。而美國自去年1月後，日均確診數已由18萬下跌至1.9萬，重症入數由日均11.7萬下降至2.1萬，死亡率更大幅減少85%。

責任編輯：吳漢培