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美股受資金流入支持

股市 12:14 2021/06/03

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美國今年第一季業績報告已經完結，有87%的公司公佈了第一季有盈利增長，當中主要由科技和金融公司為主，96%的科技公司有盈利驚喜，而89%的公司則有頂線季度收入增長。各大上市公司出的成績表似乎在暗市著美國的經濟已逐漸擺脫疫情的陰霾，並慢慢重回常態。在央行預期通脹只是暫時性飆升、貨幣政策保持寬鬆的情況下，我們預期美國公司在經濟漸入好景的情況下，其盈利會繼續保持強勁。在宏觀數據上，我們看到了三大支持。

首先，大量資金流入美股。EPFR Global的數據顯示，今年流入美股的資金高達1,790億美元，較去年全年多出1,520億美元。環觀其他地區，今年流入歐洲、日本和亞洲（除日本）的資金分別只有160億美元、90億美元和120億美元。把資金流量拼在一起，股市支持度立分高下，投資者對美股的熱情有增無減。

其次，宏觀經濟動力仍在。經濟領先數據ISM製造業在4月份和5月份分別為60.7和62.1，不單是超出「50」這個盛衰分界線的水，同時亦超出市場預期。最新5月的數據更是創2007年5月有記錄以來的水平，可見經濟勢頭強勁。

再者，疫情情況持續改善。自拜登政府上台後，美國的疫苗接種加率，至今至少接種一劑疫苗的百分比佔總人數超過五成。若這個情況繼續，相信社會活動距離正常的道路愈來愈近。

在通脹擔憂和寬鬆政策的平衡下，近星期市場較為平靜，不少投資者在聚焦經濟數據之餘，不妨多留意在第一季表現落後的科技股，為投資組合的添加增長動力。

 

撰文 : 星展香港投資總監辦公室(北亞區) 

欄名 : 星級展望

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