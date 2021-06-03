【電子消費券】AlipayHK：中小商戶接入「商戶碼」增2.3倍　為消費券做準備

▲ AlipayHK表示，自獲政府公佈選定為電子消費券支付營辦商之一後，接入「商戶碼」的中小商戶較消息公佈前，急升230%。

螞蟻集團、長和 （00001） 合資的AlipayHK早前獲政府選定為協助推行電子消費券的電子支付營辦商之一，AlipayHK今日宣布，自4月11日獲選以來，其專為全港中小商戶度身訂造的「商戶碼」的接入率，較消息公佈前，一個多月內平均急升230%。AlipayHK引述部分小商戶表示，即將派發的政府消費券是他們接入電子支付的主要原因。

圖看近期電子消費券營運商、商場招數

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負責AlipayHK營運的支付寶港澳台地區總經理李詠詩表示，自從政府宣佈AlipayHK成為負責派發政府電子消費券的電子支付營辦商之一以來，不計接入AlipayHK的機具收款的大、中型商家，僅以接入AlipayHK「商戶碼」的中小微商家數量，就較消息公佈前急升，而且呈現越來越多的趨勢，這符合AlipayHK一向致力服務本港中小企的初衷。她指出，現時本港中小商戶接入AlipayHK「商戶碼」不僅手續簡便，安裝費用全免，還可在消費券使用期內，獲減免交易費用。

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編輯：陳健婷