【WSB回勇】AMC股價單日倍升　送大爆谷答謝散戶支持「1股都送」

▲ 【ＷＳＢ回勇】AMC股價單日倍升 送大爆谷答謝散戶支持「１股都送」

多隻WallStreetBets概念股近日紛紛落鑊，AMC股價明顯跑贏，GameStop（美：GME）及Black Berry（BB）昨晚分別漲13%及32%；高斯電子（美︰KOSS）更升69%。不過，上述股票都未及AMC（美︰AMC）瘋狂。受散戶追捧的戲院商AMC股價昨高歌猛進，昨收報62.55美元，升幅達95%，市值由一年不足5億美元，大增至300億美元以上。

萬達王建林清倉AMC 散戶爆買帶挈累計收回約115億元，可見【下一頁】

▲ 登記做AMC會員的AMC股東可獲賺一份大爆谷

AMC於美國時間周三大升前宣布，在其網站上新增予股東登記的頁面，只要股東登記收取定期通訊，即可獲免費大爆谷一桶。優惠會在7日內新增到股東的AMC會員戶口，屆時股東可憑掃瞄虛擬會員卡換領。

AMC行政總裁Adam Aron早前曾表達對散戶投資者支持，並將周年股東大會延後超過一個月，使更多散戶可以出席，「令他們的聲音能夠被聽見」。

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編輯：謝智聰