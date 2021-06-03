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【網絡攻擊】JBS大部分廠房已復工　惟難料對肉類價格影響

商業 11:59 2021/06/03

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全球最大肉類加工商JBS的電腦系統早前被黑客攻擊，JBS公布大部分廠房已經於周三復工。

【疫苗獎賞】廠商會撥300萬大抽獎鼓勵打針　頭獎獨得100萬預付卡簽帳額

綜合外電報道，JBS表示大部分運作已於周三回復正常，包括豬肉、家禽、牛肉工廠及凍肉加工廠。早前JBS因受到黑客攻擊，旗下所有美國牛肉加工廠停產，除了影響美國25%的供應量外，亦為中國肉類供應帶來影響。

JBS日前指，在應對黑客攻擊方面取得重大進展，強調絕大多數工廠已恢復運作。該企甚至預計，全球運作明日（周四）將會近乎產能上限。不過，目前市場仍未確定今次的事件會對肉類價格帶來多大的影響。有經濟師認為，由於消費者自然不喜歡加價，故批發商及零售商或嘗試控制加幅。同時，加幅亦免不了與停工時間掛勾。

有採購商擔心，JBS今次的事件令肉類產業更添挑戰，因過去的一個月，肉類的通漲相當顯著。消費及出口需求同樣高企，令價格上漲。

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責任編輯：葉泳珊

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