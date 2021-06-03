▲ 【新股IPO】時代天使6699豈止入場費史上最高 抽新股時5大不可不知

口腔隱形矯正商時代天使 （新上市編號：06699） 今日起招股，挾內地隱形矯治「箍牙」市佔率41%，時代天使集資最多29.1億元，招股價介乎147元至173元，一手（200股）入場費34,949元。時代天使除了港股歷來每手入場門檻最高的新股外，尚有哪止賣點？本文統合認購時代天使5個基本須知。

圖看時代天使招股重點

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史上最高入場費新股表現往績好？

時代天使每手一場費近3.5萬元，較近兩年刷新「最貴入場新股」紀錄的再鼎醫藥 （09688） 入場費3.27萬元、2019年上市的翰森製藥 （03692） 入場費2.88萬元，時代天使入場費要高。

三家最貴新股都屬於近年興起的生物科技或醫療保健行業，前兩家最貴新股首日表現理想，翰森製藥2019年掛牌時首日大升37%，每手賺10,480元，為同年新股首日賺錢王，而且上市後累計表現理想，至今累升約1.4倍。

再鼎醫藥雖然第二上市股份，但首日升幅也有8.5%，由每手入場費高，每手帳面都可賺2400元，公司上市後表現都相當不錯，同樣累升1.4倍。

時代天使6699招股詳情​​​​​​，可見【新股IPO】

時代天使有多難抽中？

時代天使發售1683萬股，公開發售股份佔總數約10%，即街貨僅約8,415手，若公開認購部分增至50%，街貨最多僅逾4.2萬手。以近期熱門新股動輒以數十萬人認購，要獲分一手時代天使機會未必很高。

有券商預留大額孖展供散戶谷大機會認購，耀才已預留500億元孖展額供客戶認購，認購前一日已有一半額度獲客戶預留，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，雖然入場費非常高，但認為行業較為獨特，加上公司已經有盈利，預料頗受歡迎。

另有分析料近月新股認購火熱，若投資者看淡自己中籤彩數，或未必願為高入場費的時代天使鎖定資金一定時間。

時代天使6699首日半日孖展逾555億，最新情況可見【下一頁】（不斷更新）

行業高度集中、毛利有多高？

時代天使引述行業報告，中國的隱形矯治解決方案市場高度集中，按2020年的達成案例計量，前兩大市場參與者的市場佔有率總計為82.4%。據同一份資料顯示，時代天使同年的市場份額為約41.0%。

時代天使去年收入8.16億元人民幣，毛利達5.75億元，相當於毛利率70.4%，較前兩年的63.8%、64.6%再度提高，2020年利潤率也有18.3%。

業績未受疫情影響？

時代天使去年收入按年增長26%，盈利更按年增1.2倍至1.5億元人民幣。以EBITDA計，時代天使去年賺2.96億元人民幣，按年增近70%。時代天使年內產品組合有所不同，COMFOS由佔收入1%提高至去年的13%。公司指COMFOS定位為滿足具有輕微錯頜畸形的年輕人不斷增長的審美需求，提供物有所值的產品，建議售價為2.4萬元人民幣，較標準版低25%。

時代天使收入、盈利似乎未受疫情影響，不過公司指出，近3年公司大幅提高產能，由2018年可產680萬個，增至去年可產2190萬個，但產能利用率由99.6%降至74%，聲稱近兩年產能使用下跌受到疫情影響。

有無同業估值比較？

中國「箍牙」市場集中，最大對手是來自美國的Align Technology （美：ALGN），主要從事隱形矯治解決方案業務的Align Technology於1997年在美國成立，並於2001年在納斯達克公開上市，2011年進軍中國隱形矯治市場。

Align Technology進軍多地市場，最新市值達455億美元（約3549億港元），遠超時代天使在香港初上市時的最高市值289億元。Align Technology預測市盈率55.2倍，歷史市盈率103倍，時代天使歷史市盈率最高為158倍。

時代天使承銷團之一的高盛發表報告料，2020年至2023年的收入複合年均增長率達32%；純利複合年均增長率達51%，給予公司估值370億至450億港元。

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記者：麥德銘