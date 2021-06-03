印度新娘婚禮猝死 新郎改娶細妹完婚

新娘在舉行婚禮當天猝死，理應取消婚禮，但上周在印度卻有離奇情節發生。印度1名新娘在婚禮期間猝死後，新郎改娶其妹妹完婚，婚禮期間姐姐屍體更一直被放置在隔壁房間。此等情節令新娘哥哥亦感到不可思議。

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據印度傳媒News 18報道，上周四（27日）新娘Surbhi與未婚夫庫馬爾（Manjesh Kumar）舉行傳統印度婚禮儀式，在交換花環期間突然心臟病發作。1名醫生趕到現場後，宣布Surbhi已經身亡。但婚禮並未被叫停，庫馬爾改娶Surbhi妹妹尼莎（Nisha）繼續完婚。

新娘哥哥紹拉布（Saurabh）透露，Surbhi死後，男女雙方家庭經過協商，一致同意尼莎頂替姐姐完成婚禮。紹拉布表示，妹妹尼莎完婚期間，姐姐Surbhi屍體一直被停放在隔壁房間。婚禮完結後，家人才為對姐姐Surbhi舉行喪禮，此情節他亦感到十分離奇（bizarre）。

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按照印度傳統，女方需支付男方大量嫁妝並承擔婚禮一切開支。有傳媒報道指，妹妹尼莎頂替很可能出於女方家人已經付出大量金錢。紹拉布表示，母親黛維（Guddi Devi）婚禮完結後悲喜交集，同時感受著親人離世的痛苦及嫁女的幸福。

責任編輯：李俊儀